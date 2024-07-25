شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تتبادل القفشات والضحكات مع أصحاب إحدى المناسبات التي أحيتها وتقول: (ناس المناسبات لو جربوا ونستي بدوني عدادين)

نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت سلطانة الطرب خلال المقطع وهي تتبادل القفشات والضحكات مع أصحاب إحدى المناسبات التي شاركت فيها بالغناء.

وكتبت الفنانة هدى عربي تدوينة ضاحكة على المقطع الذي حظي بمشاهدات ومشاركات واسعة: (ناس المناسبات لو جربوا ونستي بدوني عدادين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين