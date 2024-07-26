اطلاق محفظة تمويلية بمليار دولار تحت إشراف بنك السودان

أصدر بنك السودان المركزي الخميس بيانًا صحفيًا أكد فيه استمرار جهوده المكثفة لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة والمحافظة على استقرار سعر الصرف، وذلك من خلال سياساته وإجراءاته التي يتم تطبيقها في ظروف معقدة للغاية.

في هذا السياق، يعمل بنك السودان المركزي على تعزيز المعروض من النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الاستيراد لقائمة السلع الاستراتيجية التي أعدتها وزارة التجارة والتموين. وقد أطلق البنك محفظة تمويلية مشتركة بقيادة بنك الخرطوم، بموارد بالنقد الأجنبي تبلغ مليار دولار أمريكي، وتعمل تحت إشراف ورقابة مباشرة من البنك المركزي.

تهدف هذه الآلية إلى ضمان الكفاءة في تخصيص النقد الأجنبي، ومع تكامل وتنسيق الأدوار بين جميع الجهات المعنية، سيتم توفير النقد الأجنبي للمستوردين وفق آليات تتسم بالشفافية. سيواصل بنك السودان المركزي مجهوداته بالتنسيق مع المحفظة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية لزيادة موارد النقد الأجنبي لتلبية احتياجات استيراد السلع الأخرى والحصول على قروض سلعية للحفاظ على استقرار سعر الصرف.