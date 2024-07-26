اقتصاد وأعمال
شركة قطر للتعدين تعلن استئناف العمل في مجال “الذهب” بمواقع الشركة بالسودان عقب توقفها نتيجة للأوضاع الأمنية
أعلنت شركة قطر للتعدين استئناف العمل في مجال تعدين “الذهب” بمواقع الشركة بالسودان عقب توقفها نتيجة للأوضاع الأمنية بالبلاد.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استقبل وزير الدولة بالخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي .
.في بورتسودان لبحث سبل تطوير ودعم علاقات التعاون بين البلدين
الجزيرة – السودان
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