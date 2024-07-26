بنك السودان حسب التعميم الصحفي ادناه يعتزم اطلاق محفظة لتمويل الاستيراد وذلك للحفاظ على سعر الصرف ، برأسمال مليار دولار و بريادة بنك الخرطوم وتحت الاشراف المباشر لبنك السودان..

خطوة كارثية اخرى من بنك السودان والذي يعتقد انو ارتفاع سعر صرف الدولار هو خطأ في آلية السوق (رغم انه عارف تماما انو التوسع النقدي البيعمل فيهو هو السبب) لذلك يرغب بأن يستعيض عنها بآلية انه يحدد السعر هو، بيفتكر انو خمسة ولا ستة موظفين في مكتب في بورتسودان هم اقدر على تحديد سعر العملة من ناس في اسواق السودان كلها و الامارات ومصر والسعودية في مليون زقاق يمارسون الاف العمليات يوميا اللي ما بتظهر في انظمة البنك المركزي اساسا وخارج تغطيته..

ما سيحدث ببساطة بنك السودان والبنوك التجارية حترفع سعر السوق بجمع مليار دولار ثم تبعزقها بأقل من سعرها الحقيقي وتحتكر استيراد السلع الاستراتيجية لكم تاجر لفترة في صفقات احتكارية فاسدة…ثم تلعن المضاربين والاشرار على تخريب الاقتصاد وافشال المحفظة بعد ما يشلعوها الشفوت ناس “مولانا” يجغموها كلها وحيتم الاعلان عن توقف المحفظة، وبعد كم شهر يتم الاعلان عن محفظة جديدة تاني…وهكذا دورة حياة بنك السودان المركزي، كل مرة يجيهو جوكي يحنكه يعمل العملية دي يرفعو ليهو سعر الدولار ويدوه ليهو بالرخيص ويقفلو ليهو تصدير واستيراد الاحتياجات الاساسية وخصوصا الحكومية عشان يغنى على حساب قوت المساكين، وكما يقول المثل ميمان لا يتعلمان مستحي و متكبر، نضيف ليهم ميم تالتة… و محافظ بنك السودان!

Mohammed Elmosbah