شاهد.. سيدة سودانية تثير ضجة غير مسبوقة وتقوم بخيانة زوجها بمحادثان مع القائد الميداني للدعم السريع “كيكل” وتحاول إثارته بصوت شتوي: (تجي أربجي وما أشوفك؟ كنت عاوزة أجيك وأقعد معاك ولو مرة)

تصدرت تسجيلات مسربة لسيدة سودانية ضجة إسفيرية غير مسبوقة بعد تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتسريب المحادثات التي كانت قد أرسلتها السيدة, للقائد الميداني للدعم السريع أبو عاقلة كيكل, عبر “ماسنجر” فيسبوك.

ووفقاً للصفحة الشخصية التي وصل إليها النشطاء فإن السيدة كانت قد كتبت في حالتها الإجتماعية “متزوجة” وهو ما أعتبره المتابعين خيانة واضحة لزوجها.

وتحدثت “منال” في تسجيلاتها الصوتية التي بعثت بها لكيكل, بصوت شتوي إضافة إلى رسائل كشفت له من خلالها عن شوقها لرؤيته والجلوس معه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قالت السيدة التي تسببت في غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي في رسالتها الصوتية لأبوعاقلة كيكل: (أنا عارفة الوضع اختلف).

وتابعت: (اليوم داك كنت عاوزة أمشي ليك في المسيد وأقعد معاك لكن خفت من الناس المعاك يرفضوا الفكرة دي).

كما كشفت عن تواصلها مع القائد الميداني للدعم السريع في وقت سابق عندما قالت: (اتصلت كم مرة ومافي رد رغم انو كنا بنتكلم عادي).

وطالبت السيدة في ختام التسجيل الضجة أبو عاقلة كيكل, بضرورة الرد عليها والتواصل معها عبر رقم هاتفها الذي قامت بإرساله إليه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين