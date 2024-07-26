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شاهد بالصور.. بعبارة (فراشتي الجننت البنوت) عروس الوسط الفني ريماز ميرغني ترد على سخرية الفتيات على مواقع التواصل من “فستان الفراشة” الذي ظهرت به في يوم عقد قرانها

2024/07/26
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نشرت الفنانة السودانية المعروفة ريماز ميرغني, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن المطربة الشابة كانت قد أكملت مراسم عقد قرانها الأسبوع الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة التي تقيم فيها.

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وردت المطربة خلال الصور التي قامت بنشرها على سخرية بعض الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي من فستان “الفراشة” الذي ظهرت به في حفل عقد قرانها.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كتبت ريماز ميرغني, على الصور التي قامت بنشرها (فراشتي الجننت البنوت.. حقيقي انا كنت مبسوطه شديد اولا بي فستاني لانو طلع زي ما انا عاوزة).

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وختمت نجمة برنامج أغاني وأغاني تدوينتها: (يومي كان حلو شدييييييد بي لمة اهلي واحبابي انتظرو الباقي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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