شاهد بالفيديو.. على أنغام (زي الأسد لمن تقيف) مطربة سودانية تثير ضجة واسعة بوصلة رقص “فاضحة”

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مطربة سودانية وهي تغني في حفل خاص حضره عدد من الشباب.

وأثارت المطربة الجدل بتقديمها وصلة رقص وصفها المتابعون بالفاضحة على أنغام الأغنية الهابطة (زي الأسد لمن تقيف).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين