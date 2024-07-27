سيول جارفة تؤدي إلي قطع طريق التحدى

أدى هطول أمطار غزيرة بمنطقة قباتي ليلة البارحة وصبيحة الجمع مما نتج عنها سيول جارفة ادت الي قطع طريق التحدي بمنطقة قباتي وتوقف حركة المرور من والي عطبرة.

وأوضح العقيد شرطة شرف الدين محمد شرف الدين مدير السريع بنهرالنيل فى تصريح ( للمكتب الصحفى للشرطة) أن رئاسة المرور السريع ووفق توجيه السيد مدير دائرة المرور السريع اللواء شرطة(حقوقى) مبارك الزين دعت لتوخى الحيطة وأخذ الحذر وعدم التهور والمجازفة بمحاولة عبور مناطق الخطر مضيفا أن إدارته أكملت كافة إستعداداتها وترتيباتها المرورية بوضع قوة بارتكازي الضيقة وبشائر في حالة استعداد (100%) تحت إشراف الملازم اول ابوبكر الفاضل لحجز المركبات علي جانبي الوادي لحين فتح الطريق فيما تم زيارة الموقع والوقوف ميدانيا علي الوضع حيث ما تزال السيول جارفة ومستمرة والتنسيق مع هيئة الطرق والجسور لعمل المعالجات اللازمة لفتح الطريق حيث تم ارسال مهندس للتقييم و أوضح بأن الآليات موجودة حيث تم الشروع فورا في وضع المعالجة بعد انحسار مياه الوادي.