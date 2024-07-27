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من هم أطول العرب قامة؟.. تقرير يجيب

2024/07/27
gulf2023
دول الخليج

كشفت أرقام حديثة أن الهولنديين يحتلون المرتبة الأولى عالميا من حيث متوسط الطول، إذ يبلغ متوسط طول الرجال 1.83 متر والنساء 1.70 متر. وجاء في المرتبة الثانية والثالثة مواطنو مونتينيغرو والبوسنة والهرسك تواليا.

وعلى الصعيد العربي، تصدر اللبنانيون القائمة محتلين المرتبة 24 عالميا بمتوسط طول 1.78 متر. وجاء في المرتبة الثانية عربيا التونسيون (المرتبة 40 عالميا) بمتوسط 176.85 سم، يليهم الليبيون بـ 176.39 سم، ثم المغاربة بـ 176.35 سم، في المرتبتين 46 و48.

وبحسب المعطيات التي أوردها موقع مجلة “سي اي او وورلد ماغازين”، احتل الفلسطينيون المرتبة الخامسة عربيا بمتوسط 175.05 سم، تلاهم الجزائريون بـ 175.04 سم. أما المصريون فجاؤوا في المرتبة 71 عالميا والسابعة عربيا بمعدل 174.57 سم.

وفي دول الخليج، سجل الكويتيون أعلى متوسط بـ 174.96 سم، يليهم الإماراتيون بـ 174.08 سم. وجاء القطريون في المرتبة 93 عالميا بمتوسط 1.73 متر، بينما احتل البحرينيون المرتبة 98 بمتوسط 172.76 سم.

وأشارت الدراسة إلى أن السعوديين سجلوا متوسط طول بلغ 170.67 سم، فيما جاء العمانيون والسوريون بمتوسط طول يبلغ 171.7 سم و171.64 سم على التوالي.

ومن الجدير بالذكر أن التركي سلطان كوسن، البالغ طوله 251 سم، يعد أطول شخص في العالم حاليا، رغم أن تركيا لا تصنف ضمن الدول ذات أعلى متوسطات الطول.

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الحرة

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