“كوجك” يكشف عن خطة طموحة لتنشيط الاقتصاد وزيادة الاستثمارات

أكد وزير المالية المصري، أحمد كوجك، أن الحكومة المصرية تسعى بجدية لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات.

وأوضح كوجك، السبت، أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز الإنتاج والصادرات. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال لقائه مع كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل.

وشدد على أن الحكومة تركز على دفع الإصلاحات الهيكلية في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، كما شدد على أهمية اتساق السياسات الاقتصادية، من خلال وضع سقف للاقتراض الحكومي وضمانات الدولة.

جريدة الدستور