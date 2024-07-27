الشاهد في الأمر أن وضع الجيش الآن في الميدان جيد مع تشتت للمليشيا بسبب إنقطاع الإمداد عنها في ولايات دارفور من ثلاثة إتجاهات نسبة لفصل الخريف …

عليه يبقي ذهاب الجيش إلى مفاوضات ( جنيف ) مبدئياً خطوة كويسة تضع الجيش في وضعيه مريحة لكي لا يُصنف الجيش أنه مُتعنت ورافض للسلام ..

أولاً –

يذهب الوفد بإسم وفد ( الحكومة ) لا بإسم الجيش ..

ثانياً –

أن يتمسك وفد الحكومة ببنود إتفاق جدة

ثالثاً –

قطع الطريق أمام أمريكا التي تُريد إنزال قوات للفصل بين القوتين تمهيداً لفصل الغرب وتقسيم السودان ..

وحينها يبقي الطبيعي أن يذهب الوفد بشكل جِدي وكارب حتى لا يكون هناك فراغ تملاءه المليشيا على طاولة التفاوض وإن ظهرت للوفد الحكومي أي محاولات لتمرير أجندة من المُسهلين وغيرهم وقتها ينسحب وفد الحكومة تكتيكاً حتى ولو تعلل بشكليات الاوراق التفاوضية مثلاً ويا دار ما دخلك شر ..

عائشة الماجدي