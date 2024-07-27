منوعات

المجرمين هم أخطر من الجنجويد

2024/07/27
حسبو البيلي

مرتزقة أجانب يتداعون لنصرة مرتزقة آخرين في بلاد غير بلادهم مع مقاتلون سودانيين ، تدعمهم بلدان أجنبية بأموال خليجية ومنصات وقواعد إقليمية. يخرج المرتزق من بلاده بحثاً عن الغنائم والمكاسب ، يدعمه أهله ويدعون له بالنصرة والتوفيق لاستيطان أرض ميعاد جديدة ، يأتي لأرض السودان فيقاتل ويغزو المناطق ويهجر أهلها ويغتصب نساءها ويقتل رجالها ، يتصدى له من شباب المناطق من المستنفرين مدافعين عن مناطقهم من هجوم المرتزقة ، فيخرج ناشط جبان ويتجاهل كل هذه الجرائم الممولة من الخارج ليغبش على السودانيين بخطاب حرب الكيزان ، ويلوم الذين قاموا بحقهم الطبيعي في رد الظلم ومقاومة المجرمين وإدانة المعتدين ، يخرج هؤلاء المنتفعين الجبناء فيصادروا حقك في الحديث عن الجرائم وإن فعلت ذلك فأنت من الداعين للخراب واستمرار الحرب والدمار ، هؤلاء المجرمين هم أخطر من الجنجويد وأسواء منهم عشرات المرات ، كشفهم وفضحهم هو أولوية قبل قتال المرتزقة الذين هم من يشرعنون لهم وجودهم وجرائمهم .

Hasabo Albeely

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