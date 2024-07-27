شاهد بالصورة.. زواج شاب سوداني من خبيرة تجميل حسناء يشعل مواقع التواصل ويثير اهتمام الجمهور

تصدرت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, “الترند” بعد أن حظيت بأعلى نسبة تفاعلات على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تداول المتابعون باهتمام كبير الصورة التي تم التقاطها من عقد قران شاب سوداني وإحدى حسناوات بلاده.

“العروس” التي خطفت الأضواء بجمالها الملفت وفقاً لتعليقات الجمهور, والعريس الذي ظهر بالزي القومي السوداني أكملا مراسم عقد قرانهما بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فإن العريس أسمه “مصعب” والعروس الحسناء خبيرة تجميل معروفة تدعى ثريا عبدالقادر.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين