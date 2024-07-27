مداراتمنوعات

شاهد بالصورة.. زواج شاب سوداني من خبيرة تجميل حسناء يشعل مواقع التواصل ويثير اهتمام الجمهور

2024/07/27
453209349 1261879881447463 7473991786087443173 n

تصدرت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, “الترند” بعد أن حظيت بأعلى نسبة تفاعلات على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تداول المتابعون باهتمام كبير الصورة التي تم التقاطها من عقد قران شاب سوداني وإحدى حسناوات بلاده.

453209349 1261879881447463 7473991786087443173 n

“العروس” التي خطفت الأضواء بجمالها الملفت وفقاً لتعليقات الجمهور, والعريس الذي ظهر بالزي القومي السوداني أكملا مراسم عقد قرانهما بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فإن العريس أسمه “مصعب” والعروس الحسناء خبيرة تجميل معروفة تدعى ثريا عبدالقادر.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/07/27