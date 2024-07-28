غير صحيح أن الأمريكان لا يتعاملون مع السودان إلا عبر دولة (ولي أمر) كل الموضوع أن هذه الدول لديها إمتدادات عبر حمير وبغال سودانيين يلتهمون العلف والنجيلة في حديقتها الخلفية، ثم يحملونهم الأجندة الأمريكية في خرج وأجندة الدولة الأخرى في خرج (بضم الخاء والراء)، ويدخلون علينا من صالة كبار الزوار.

بعضهم لديه أرصدة واستثمارات في دولة، بعضهم أولاده ورجال بناته مقيمين في دولة، وبعضهم واعدينهم بدور سياسي أكبر، ومن أجل ذلك هم يتحدثون أنه لا تواصل مع أمريكا إلا عبر “ولي الأمر”.

تأكدوا تماما لو قبرص فتحت جامعات كثيرة وذهب إليها سياسيون سودانيون مع أولادهم .. حا تسمعوا بالدور القبرصي الحيوي في العلاقات الخارجية السودانية، والموضوع مجرد تخفيض رسوم.

أمريكا تسوي ليكم شنو إذا انتو رخيصين وكسولين ورمم؟ حا تقول ليكم جيبوا ولي أمركم.

لك الله يا سودان باعوك بعقد عمل واقامة وجواز سفر وفيلا بالأقساط .. لك الله أيتها المسلمة العفيفة التي اغتصبك مرتزقة من افريقيا الوسطى أمام أبيك وأمك .. لديك نخبة سياسية قمة في الدنائة والدياثة.

مكي المغربي