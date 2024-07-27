شاهد بالصورة والفيديو.. (الأغنية دي دمرتني عديل) طفل سوداني يبكي بحرقة عند سماعه إحدى أغنيات الربابة ويثير ضحكات الجمهور

أثار طفل سوداني ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر الطفل وهو يبكي بحرقة عند سماعه إحدى أغنيات الربابة الحزينة.

وقال الطفل عند سؤاله من قبل أحد أقاربه الذي كان معه بالسيارة عن سبب بكائه: (الأغنية دي دمرتني عديل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين