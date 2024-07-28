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أحمد هارون يسأل: ماذا نعرف عن متلازمة السفنجة الممتلئة؟
ما هو دور السفنجة في حياتنا؟ هل هي حلوة؟ دور السفنجة هو الامتصاص ولو تم إحضارها وتغطيسها في الماء فإنها تفقد قدرتها على الامتصاص وامتلأت عن آخرها لذا لا تستوعب شيء آخر، وأخطر شيء إنها بقت “بتنقط”.
الكاتب والمعالج النفسي دكتور أحمد هارون يشرح في محاضرة عن الهشاشة النفسية:
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