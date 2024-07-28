الفرقة السودانية “السارة” تطلق أغنية «انتي كلك زينة» – شاهد الفيديو

أطلقت الفرقة السودانية السارة والنوباتون أجدد أعمالها الغنائية “انتي كلك زينة” بشكل فيديو كليب مصور من نيويورك.

وتعيد السارة عبر الأغنية لتحضيرات إحياء رائعة الفلكلور السوداني “انتي كلك زينة” إحدى أشهر أغنيات الفنان القدير حامد الريح، نجم العصر الذهبي لموسيقى البوب السودانية في الخرطوم، والتي ظهرت للنور منذ أكثر من خمسين عاما وأصبحت من أشهر أغاني الأفراح في السودان.

تجسد كلمات أغنية “انتي كلك زينة” مفهوم الغزل في جمال ورشاقة وشخصية الفتاة السودانية، إضافة إلى سحر إطلالتها ورقصها وبشاشتها التي تواجه بها صعوبات الحياة. وتعد هذه الأغنية من ركائز أغاني الزفاف والأفراح في السودان، لما تتمتع به من بهجة في موسيقاها وإيقاعاتها الراقصة. وقد أضافت السارة بصوتها المميز جماليات بصرية في تصميم الفيديو المصور للعمل.

تمهد أغنية “انتي كلك زينة” لألبوم السارة والنوباتون الثالث، الذي يأتي بعد غياب ثماني سنوات منذ صدور ألبومها الأخير “المنارة” وعشر سنوات عن بداية رحلتها الموسيقية بألبومها الأول “سيلت”. من المتوقع أن تصدر أغاني الألبوم الجديد خلال العام الجاري.

السارة والنوباتون فرقة سودانية الأصل تستقر حاليا في بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية، بدأت رحلتها منذ عشر سنوات بفكرة جمعت المطربة السارة والموسيقي رامي الأعصر وعازف العود الأمريكي هيج مانوكيان، لإعادة إحياء أغاني العودة النوبية والموسيقى التراثية السودانية والمصرية، وتضم الفرقة حاليا المطربة ناهد وعازف البيز جيتار الفرنسي ماوينا كودجوفي وعازف العود براندون تيرزيتش.

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بوابة الشروق