شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة سودانية تجلس بمزاج وتشرب “الشيشة” داخل حفل للفنانة عشة الجبل

أثارت سيدة سودانية سخرية وغضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع واسع التداول.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت السيدة وهي ترتدي الثوب السوداني وتمارس تدخين “الشيشة” التي ظهرت بجوارها.

https://www.facebook.com/reel/1020203089693021

جاء ذلك داخل حفل للفنانة الضجة عشة الجبل, داخل “كافيه” بإحدى الدول العربية, وسط تعليقات غاضبة وساخرة من قبل الجمهور والمعلقين, وجاء أبرزها: (الحرب كشفت أسوأ ما فينا وربنا يرحم الوقار والأدب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين