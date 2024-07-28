شاهد بالصور والفيديو.. سافر عبر المطارات وحمل معه الورود لمصالحة “حبيبته”.. ما هي قصة الشاب السوداني “حسن” التي تصدرت “الترند” وشغلت الرأي العام

تصدرت قصة ناشط سوداني معروف على السوشيال ميديا يدعى “حسن” الترند, على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بصور للشاب “حسن” ظهر من خلالها وهو يجلس أمام “حبيبته” ويركز مع حديثها بنظرات حب ورومانسية.

ووفقاً لما نشر نشطاء بارزون فإن القصة بدأت بسفر الشاب “حسن” إلى حبيبته من أجل مصالحتها بعد فترة من الخصام بينهما.

وحمل الشاب الرومانسي الذي نال اعجاب الجنس اللطيف, بوكيه من الورود في محاولة منه لإرضاء حبيبته, وبالفعل كان له ما أراد بعد أن جلس معها بإحدى المطاعم وظهر وهو مبتسم بعد أن عادت العلاقة بينهما كما كانت.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين