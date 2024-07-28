شاهد بالفيديو.. مطرب سوداني يفجر ثورة غضب داخل مواقع التواصل الاجتماعي بعد سخريته من الشهيد محمد صديق وإظهاره كأنه خائف ومرعوب خلال إعلان لمطعم بالقاهرة

أثار مطرب سوداني شاب غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده, وذلك بعد ظهوره في إعلان لمطعم سوداني بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد حاول الفنان محمد الطيب “ودو”, بتقليد الشهيد محمد صديق, لحظة القبض عليه من قبل قوات الدعم السريع, التي قامت بتصفيته في وقت لاحق بعد فيديو شهير له.

وجسد العاملون بالمطعم السوداني شخصية أفراد الدعم السريع, بينما جسد الفنان شخصية الشهيد البطل, لكنه أظهره وكأنه خائف ومرعوب.

وهو ما أثار غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وجعله يصب جام غضبه على المطرب الذي تم وصفه بالفاشل فنياً.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين