ندى كوسا تفوز بلقب ملكة جمال لبنان – صورة

تُوّجت ندى كوسا بلقب ملكة جمال لبنان خلال حفل ضخم أقيم السبت، حيث تنافست مع 14 شابة من مختلف أنحاء البلاد.

ندى كوسا، التي تبلغ من العمر 26 عامًا وتنتمي إلى بلدة رحبة في قضاء عكار، حصلت على اللقب. ووفقا لتقارير إعلامية محلية، حصلت سارة لينا بوجودة، البالغة من العمر 19 عامًا، على لقب الوصيفة الأولى، بينما حصلت غاييل باليان، البالغة من العمر 25 عامًا، على لقب الوصيفة الثانية.

تحدثت المشتركات عن قصصهن، مشيرات إلى قوة المرأة وقدرتها على تجاوز الصعوبات. وحضر الحفل العديد من الوجوه الإعلامية والشخصيات المعروفة، من أبرزهم وزير السياحة اللبناني وليد نصار، وملكة جمال لبنان السابقة والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم ياسمينا زيتون.

جرى خلال الحفل تكريم بعض الشخصيات النسائية البارزة في البلاد، مثل ملكة جمال الكون لعام 1971 جورجينا رزق، والإعلامية ريا أبي راشد، والممثلة رزان جمال، والعارضة نور عريضة.

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا الحفل بظهورها ثلاث مرات، وقالت: “كل امرأة يجب أن تبحث عن القوة بداخلها، فهي سر استمرارها”.

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