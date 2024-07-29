بـ«آية قرآنية».. عودة شيرين عبدالوهاب

في الساعات القليلة الماضية، عادت الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى السوشيال ميديا من خلال حساب جديد، بعد أن فقدت السيطرة على حساباتها السابقة التي كانت تضم ملايين المتابعين. وقد تداولت عدة مواقع إخبارية أنباء عن عودة شيرين إلى الظهور عبر هذا الحساب الجديد.

وجاءت عودة شيرين عبدالوهاب من خلال حساب عبر موقع التواصل الاجتماعى «X»، وشاركت أول منشور لها بآية قرآنية قائلة: «{وَقَالُواْ الْحَمْدُ للّهِ الّذِيَ أَذْهَبَ عَنّا الْحَزَنَ إِنّ رَبّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ}».

واستقبل جمهور ومحبي شيرين عودتها بترحيب كبير، معبرين عن سعادتهم وأملهم في أن تكون هذه بداية جديدة إيجابية لمسيرتها الفنية، وذلك بعد الأزمات التي مرت بها مؤخرًا مع زوجها السابق المطرب الفنان حسام حبيب، وكتب أحد المعجبين: «أهلا وسهلا شيرين، خليكي دايمًا قوية»، بينما علقت أخرى: «أخيرًا شوشة رجعت»، وكتب آخر: «آخر الأحزان، والحمد لله على سلامتك يا شوشو».

كما حرص عدد من نجمات الفن على متابعة حساب شيرين عبدالوهاب الجديد، عبر منصة «اكس» ومنهم الفنانة سميرة سعيد.

المصري اليوم