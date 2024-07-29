البرازيل.. «العشرون» تتَّفق على فرض ضرائب على الأثرياء

اتفق وزراء مالية مجموعة العشرين على تعزيز فرض ضرائب فعالة على الأثرياء، وذلك عقب اجتماعهم في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. وفي البيان الختامي، أوضح الوزراء: “مع احترام كامل للسيادة الضريبية، سنسعى للتعاون لضمان فرض ضرائب بفعالية على أصحاب الثروات الضخمة”. وأضاف البيان: “يمكن أن يشمل التعاون تبادل الممارسات الجيدة، وتشجيع المناقشات حول مبادئ الضرائب، وتطوير آليات لمكافحة التهرب الضريبي، بما في ذلك معالجة الممارسات الضريبية الضارة المحتملة”.

وقال وزير مالية البرازيل، فرناندو حداد، في منشور عبر موقع “إكس”: “تم إدراج مكافحة الجوع والفقر، وتقليص الفجوات الاقتصادية، وفرض ضرائب على الأثرياء، على جدول الأعمال الاقتصادي الدولي”. ورغم أن الإعلان النهائي لم يتضمن إجراءات محددة، وصف حداد هذا الإعلان بأنه “خطوة هامة إلى الأمام”.

وكان المفهوم الذي طرحته البرازيل في بادئ الأمر، يتضمَّن أنْ يدفع المليارديرات 2 في المئة من أصولهم في صورة ضرائب سنويًّا. وذكرت البرازيل أنَّ هذا من شأنه أنْ يؤدِّي إلى إيرادات تصل إلى 250 مليار دولار، يمكن استخدامها لمواجهة الجوع والصراعات، والوقاية من الأوبئة وحماية المناخ. غير أنَّ الاقتراح تسبَّب في انقسام بين دول مجموعة العشرين، وبينما أعربت فرنسا وإسبانيا وجنوب إفريقيا، ودول أخرى عن دعمها له، عارضته الولايات المتحدة.

جريدة الرياض