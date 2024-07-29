تغيّر المناخ يطيل الأيام على الأرض

أظهرت دراسات استخدمت الذكاء الاصطناعي لرصد آثار تغير المناخ على دوران الأرض، أن الأيام على الأرض أصبحت أطول بشكل متزايد، ويمكن أن يكون لهذه التغييرات آثار كبيرة على مستقبل البشرية. وأشارت الدراسات إلى أن طول أيام الأرض واتجاه الكوكب يخرجان عن التوازن، حيث ينجم عن تغير المناخ، تغيير في دوران الأرض بشكل مستمر.

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