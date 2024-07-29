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بصور حديثة.. “عرسان” الترند بالسودان يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي من جديد

2024/07/29
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واصلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, اهتمامها بصور عقد قران شاب وخبيرة تجميل سودانية.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حظي زواج الشاب “مصعب” وخبيرة التجميل ثريا عبدالقادر, باهتمام كبير من قبل الصفحات ومتابعيها.

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ونشرت الصفحات صور حديثة للعروسين من جلسة تصوير تمت بعد عقد قرانهما بالعاصمة المصرية القاهرة وسط إعجاب وتبريكات الجمهور.

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محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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