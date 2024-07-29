بصور حديثة.. “عرسان” الترند بالسودان يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي من جديد

واصلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, اهتمامها بصور عقد قران شاب وخبيرة تجميل سودانية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حظي زواج الشاب “مصعب” وخبيرة التجميل ثريا عبدالقادر, باهتمام كبير من قبل الصفحات ومتابعيها.
ونشرت الصفحات صور حديثة للعروسين من جلسة تصوير تمت بعد عقد قرانهما بالعاصمة المصرية القاهرة وسط إعجاب وتبريكات الجمهور.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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