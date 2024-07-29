شاهد بالصورة والفيديو.. خوفاً عليها من العين والحسد.. رجل ستيني “يبخر” مطربة سودانية أثناء تقديمها وصلة غنائية خلال حفل حضره جمهور غفير وساخرون: (عمك مارق مروق جد)

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, سخرية الجمهور والمتابعين بعد نشره على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع رجل سوداني في الستين من عمره وهو يقدم على تصرف عرضه لسخرية الجمهور.

حيث قام الرجل الذي كان حاضر في حفل لمطربة سودانية حضره جمهور غفير, بوضع “مبخرة” على الفنانة أثناء تقديمها وصلتها الغنائية.

وتفاعلت المطربة مع تصرف الرجل, وعبرت عن إعجابها بضحكاتها الواضحة وسط سخرية الجمهور الذي كتب (خائف عليها من العين والحسد) و (عمك مارق مروق الجن).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين