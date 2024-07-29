شاهد بالفيديو.. سيدة “دعامية” تترحم على روح “حميدتي” وتؤكد اقتناعها بوفاته: (لو لقينا زول جاي من الجنة كان بقول لينا حميدتي في نعيم وفي الفردوس)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لسيدة من نساء قوات الدعم السريع, أثار سخرية المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ترحمت السيدة “الدعامية” على روح قائدهم محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

https://www.facebook.com/reel/1470195863633393

وذكرت أن “حميدتي” في الفردوس من الجنة مع رفاقه من الدعم السريع, وقالت: (لو لقينا زول جاي من الجنة كان بقول لينا حميدتي في نعيم وفي الفردوس).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين