شاهد بالفيديو.. مواطن مصري يشيد بالسودانيين وأخلاقهم ويحكي موقف عن كرمهم معه عندما سكن معه في منزل واحد (كانوا بعطوني الأكل والشرب والمصاريف)

تغزل مواطن مصري, في السودانيين وأخلاقهم العالية وكرمهم الحاتمي, وذلك خلال مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حكى الشاب المصري, موقف حدث له مع بعض السودانيين بالمملكة العربية السعودية.

https://www.facebook.com/reel/824705452655662

وقال أنه ولحسن حظه عندما بدأ العمل في إحدى الشركات السعودية, كان الموظفين كلهم سودانيين الجنسية.

حيث مكث معهم في السكن, وتفاجأ بأنه رفضوا أخذ ريال واحد منه, حيث أكرموه غاية الكرم لدرجة منحه حتى المصاريف الشخصية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين