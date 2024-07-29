شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تقدم فواصل من الرقص المثير وسط جمع من الرجال خلال حفل بإحدى القرى, وساخرون: (هدى عربي فرع كردفان)

نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مطربة تغني وترقص وسط جمع من الرجال خلال حفل بإحدى القرى بكردفان.

وقدمت المطربة التي لم يذكر متداولو المقطع اسمها فواصل من الرقص على أنغام (أنا زاتي شقية) وسط تعليقات ساخرة من الجمهور الذي شبهها بالمطربة الشهيرة هدى عربي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين