دعاة الاستسلام للمليشيا باسم التفاوض ديل من وين بجيبو الثقة البأكدو بيها للناس انو “المهم الحرب تقيف والناس ترجع بيوتا” من وين بجيبو الثقة انو الشفشفة ونهب المدن والحصار والابتزاز حيقيف لو استسلمنا؟

هل عندهم نموذج واحد لي منطقة في السودان استسلمت للمليشيا وسلمت من شرها؟ بينما في مئات النماذج للعكس! الاسبوع الفات الجنجويد أجبروا أهالي منطقة في وسط دارفور على دفع تعويضات عن ناس ماتوا سنة 1989، والناس دفعوا لأنو ما عندهم خيار تاني! الواضح انو النموذج دا هو شكل العلاقة بين الجنجويد مع “الاخر المستسلم” طيب لو أجبروك تدفع دية أي زول منهم مات حتعمل شنو؟ لو رفضو يطلعوا ليك من البيت؟ لو رفضو يتوقفو عن نهب المدن؟ دعاة وقف الحرب بالاستسلام ديل عندهم شنو يمنعو بيو السيناريو المرجح دا؟

لما تعاين للأمور من الجانب دا، بتفهم حقيقة موقف “لا للحرب” دا انو هو مجرد حرب نفسية لصالح لصالح الجنجويد سواء كان عن عمد زي لا للحرب بتاعة القحاتة، أو بدون عمد زي لا للحرب بتاعة السذج والبلهاء بتاعين كوكب زمردة.

تكلفة الاستسلام أعلى بكثير من تكلفة المقاومة.

Ahmed El-Sharief