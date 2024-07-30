وزيرة التجارة تدعو إلى تكامل السياسات العامة لمصلحة الانتاج القومي

التقت الأستاذة محاسن علي يعقوب، وزيرة التجارة والتموين المكلفة، في مستهل لقاءاتها مع الوحدات ذات الصلة بالنشاط التجاري، بالعاملين بوزارة التجارة والتموين في قاعة الاجتماعات بمقر شركة البحر الأحمر للملاحة بمدينة بورتسودان، وذلك في إطار إدارة العمل التنفيذي للبلاد (برنامج الطوارئ وإدارة الأزمات).

ورحبت الوزيرة بالعاملين وأثنت على مجهوداتهم في تسيير العمل رغم الظروف الطارئة الناجمة عن الحرب، مشيدة بإدراكهم للسياسات العامة للعمل. أكدت أنها ستظل سندًا وعضدًا لكل صاحب مبادرة من شأنها خدمة وتطوير العمل، مشيرة إلى أن أبوابها مشرعة لاستقبال أي صاحب رأي أو فكرة تدفع بالعمل إلى الأمام. دعت إلى ضرورة تكامل السياسات العامة بين جميع القطاعات لمصلحة الإنتاج القومي للبلاد والخروج بها إلى بر الأمان، مشيرة إلى أهمية بذل مزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد.