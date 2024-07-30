سياسية
وزارة الطاقة والنفط: مصفاة جديدة ببورتسودان
قالت وزارة الطاقة والنفط السودانية بأن الوزير محي الدين نعيم يقود وفداً لزيارة الصين نهاية أغسطس المقبل للتوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجالي النفط والكهرباء.
– الوفد سيطرح عدد من الملفات للتعاون تشمل المربعات الخالية للاستثمار في النفط والغاز الطبيعي بجانب بناء مصفاة جديدة ببورتسودان وإعادة تأهيل مصفاة الخرطوم ومحطات الكهرباء.
الجزيرة – السودان
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