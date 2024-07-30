سياسية
حركة المستقبل للإصلاح والتنمية: نشجع خطوة التمييز بين القضايا السياسية وبين بقية مراحل وقف الحرب
قالت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية بأن الإقرار الكامل بما تم التوصل إليه في مقررات إعلان جدة الموقع في 11 مايو من العام الماضي هو أساس وشرط مهم لأي مباحثات جادة.
– يجب إشراك الحكومة السودانية بخصوص القوى الدولية المشاركة والمراقبة للمباحثات وحرصا منا على مصلحة السودان وأمنه واستقراره
– نشجع خطوة التمييز بين القضايا السياسية وبين بقية مراحل وقف الحرب الأكثر جوهرية والقائمة على حماية المدنيين ووقف حالة التمرد والعنف.
الجزيرة – السودان
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