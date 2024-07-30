سياسية
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان: الأمطار الغزیرة والسیول أثرت على آلاف الأشخاص في كسلا
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان بأن الأمطار الغزیرة والسیول أثرت على آلاف الأشخاص بمن فیھم النازحون والمجتمعات المضیفة واللاجئون في أجزاء من ولایة كسلا.
– الفیضانات أثرت تأثيراً مباشراً على 10,178 نازحاً وصلوا من ولایة سنار حدیثاً.
الشرق للأخبار
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