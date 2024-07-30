سياسية

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان: الأمطار الغزیرة والسیول أثرت على آلاف الأشخاص في كسلا

2024/07/30
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قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان بأن الأمطار الغزیرة والسیول أثرت على آلاف الأشخاص بمن فیھم النازحون والمجتمعات المضیفة واللاجئون في أجزاء من ولایة كسلا.
– الفیضانات أثرت تأثيراً مباشراً على 10,178 نازحاً وصلوا من ولایة سنار حدیثاً.
الشرق للأخبار

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