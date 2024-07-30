أسباب خطيرة تدفعك لعدم تناول ثمرة النبق

النبق هي إحدى الفواكه التي تنمو بكثرة في المناطق الاستوائية والشبه استوائية، وعلى الرغم من أنها تمتاز بطعمها اللذيذ وقدرتها على إثارة الشهية، إلا أن لها آثارًا ضارة وخطرة قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة للجسم.

في هذا المقال، سنتعرف على أبرز مخاطر تناول ثمرة النبق وأسباب التحذير من تناولها.

1. السمية والتسمم:

تحتوي ثمرة النبق على مركبات سامة تعرف باسم “الصابونينات” والتي قد تؤدي إلى تسمم وتهيج الجهاز الهضمي عند تناولها. هذه المركبات السامة قد تتسبب في ظهور أعراض مثل الغثيان والقيء والإسهال والآلام البطنية، وفي بعض الحالات الشديدة، قد تؤدي إلى انسداد الأمعاء والتهاب المعدة.

2. الاضطرابات الكبدية والكلوية:

إن تناول ثمرة النبق بكميات كبيرة أو على فترات متكررة قد يؤدي إلى تلف الكبد والكلى نتيجة لتراكم السموم الموجودة في هذه الثمرة. وقد يتطور الأمر إلى حدوث فشل كلوي أو كبدي في حالات متقدمة.

3. الحساسية والتهيج الجلدي:

يمكن أن تؤدي ثمرة النبق إلى حدوث تهيج وحساسية جلدية عند تناولها أو حتى مجرد ملامستها للجلد. وقد تظهر أعراض مثل الطفح الجلدي والحكة والتورم.

4. التأثيرات على الجهاز العصبي:

تحتوي ثمرة النبق على مركبات معينة قد تؤثر على الجهاز العصبي المركزي وتسبب أعراضًا مثل الدوخة والتشوش والتشنجات العضلية. في حالات نادرة، قد يؤدي التناول المفرط إلى غيبوبة أو حتى الوفاة.

5. مخاطر على الحمل والرضاعة:

لا ينصح بتناول ثمرة النبق أثناء الحمل أو الرضاعة نظرًا لاحتوائها على مواد كيميائية قد تكون ضارة للجنين أو الرضيع. فقد تؤدي إلى إجهاض أو تشوهات خلقية أو مشاكل في نمو الطفل.

الامارات نيوز