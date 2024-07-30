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شاهد بالصورة والفيديو.. بعد تلقيها طلبات على الخاص.. طبيبة سودانية ترفض الزواج من مغتربين السعودية وتوضح الأسباب (غرضكم واضح زي وضوح الشمس)

2024/07/30
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نشرت طبيبة سودانية, تعمل بالمملكة العربية السعودية مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت الطبيبة من خلال المقطع بالرد على عدد من طلبات الزواج التي وصلتها في شكل رسائل على الخاص.

وأوضحت أنها ترفض الزواج بهذه الطريقة لأن المتقدم للزواج لا يعلم أي خلفية عني أو عن أي طبيبة يتقدم للزواج منها.

وقالت الطبيبة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أن المتقدمين للظهور لا يعرفون إلا المظهر الخارجي فقط, ووجهت رسالة لصاحب الطلب وغيره قائلة: (غرضكم واضح زي وضوح الشمس).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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