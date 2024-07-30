شاهد بالصورة والفيديو.. ظهرت بــ”جرتق” العروس.. فنانة سودانية تثير ضجة إسفيرية واسعة بفيديو كليب مع عريسها وهما يتبادلان الأحضان في مشاهد رومانسية

أثارت مطربة سودانية, ضجت اسفيرية واسعة بعد انتشار فيديو كليب لها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت المطربة هالة عمر, بطرح أغنيتها الجديدة عبر فيديو كليب باسم “بتربك”.

وظهرت الفنانة هالة عمر, في الفيديو كليب مع زوجها وهي ترتدي أزياء العروس السودانية المتمثلة في “جرتق” العروس.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن إثارة الجدل سببها ظهور الفنانة وهي تبادل عريسها الأحضان في مشاهد رومانسية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين