رئيس هيئة التدريب يشهد تخريج دورة الأمن الأساسية والشغب لقوات السجون

في إطار مواصلة الدورات والفعاليات التدريبية وإنفاذا للبرامج التأهيلية والتثقيفية التى ظلت تضطلع بها هيئة التدريب برئاسة قوات الشرطة شهد مركز تدريب شرطة تأمين الموانئ البحرية تخريج كوكبة من الدارسين من قوات السجون لعدد (55) دارس في دورتى الأمن والشغب الأساسية حيث شرف الحفل السيد اللواء شرطة (حقوقي) سامي حامد أحمد حريز مشرف القطاع الشرقى رئيس هيئة التدريب والعميد شرطه الطيب التجانى سيف النصر مدير الإداره العامة للتدريب المكلف والعميد شرطه أسامه إبراهيم نورالدين مديرالادارة العامة لتدريب ضباط الصف والجنود المكلف.

السيد مدير الاداره العامة للتدريب المكلف أوضح أن الدارسون فى هذه الدورة تلقوا دراسات تدريبية متخصصة فى مجال الأمن ودورة الشغب الأساسية وذلك بواسطة خبراء ومحاضرين متخصصين فى هذا المجال مضيفا أن هذه الدورة حققت أهدافها بنتائج ملموسة من خلال تنمية المهارات وإكتساب الخبرات وزيادة درجات المعرفة تحقيقا لتجويد العمل وترقية الأداء بكل مهنية وإحترافية.

من جانبه اشاد السيد رئيس هيئة التدريب بالروح العالية للدارسين والمستوى الرفيع الذى وصل إليه الدارسون والذى ظهر من خلال العروض الميدانية القوية التى تعكس مدى الإستفادة التى إكتسبها الدارسون وكفاءة ونجاعة الجرعات التدريبية التى تلقوها خلال فترة الدورة والتى إستمرت لفترة (6) أسابيع وأكد سيادته أن هيئة التدريب تولى إهتماما كبيرا بعمليات التدريب وفق توجيهات رئاسة الشرطة فى هذا الصدد وهى ماضية فى إنفاذ كافة الخطط والبرامج التى تستهدف رفع كفاءة الأفراد وعمليات التأهيل من خلال تنظيم مثل هذه الدورات العامة والمتخصصة دفعا للعمل الشرطى وتجويده وترقية لللأداء وتطويره وبما يدفع بالعملية الأمنية إلى الإمام تحقيقا للأمن والإستقرار وإشاعة وبسطا للطمانينة فى نفوس المواطنين.

المكتب الصحفي للشرطة