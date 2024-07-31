وزير الداخلية المكلف يلتقى وفد المقاومة الشعبية بولاية نهر النيل

التقى اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بمكتبه الثلاثاء وفد المقاومة الشعبية بولاية نهرالنيل برئاسة أحمد سيف الإسلام جمال الدين.

وتفيد متابعات ( المكتب الصحفى للشرطة) ان وزير الداخلية المكلف إستمع خلال اللقاء الى تنوير شامل عن جهود ومساهمات المقاومة الشعبية فى دعم وإسناد القوات المسلحة والأجهزة النظامية الإخرى فى جبهات القتال المختلفة وبحث اللقاء سبل توفير الإحتياجات الطبية من الأدوية والعقاقير والمستلزمات العلاجية لمصابى وجرحى معركة الكرامة من القوات النظامية والمستنفرين عبر المستشفيات العسكرية ومستشفيات الشرطة بالولاية بجانب التنسيق مع اللجنة العليا لدعم العلاج بالخارج للإسهام فى علاج المصابين والجرحى الذين تتطلب حالاتهم المرضية السفر للعلاج بالخارج للنظاميين والمستنفرين وضمان تقديم الرعاية الطبية العلاجية اللازمة لهم .

المكتب الصحفي للشرطة