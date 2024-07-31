المدير العام لقوات الشرطة يترأس الإجتماع الدورى لهيئة إدارة الشرطة

ترأس الفريق أول شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة الثلاثاء الإجتماع الدورى لهيئة إدارة الشرطة بحضور الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام لقوات الشرطة وأعضاء هيئة الادارة.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) بأن الإجتماع ناقش موقف الخدمات الإجتماعية التى تقدمها رئاسة الشرطة لمنسوبيها بالخدمة والمعاش عبر هيئة التوجيه والخدمات والتى تهدف إلى إذكاء روح التكافل والتراحم وسط القوة وتخفيف حدة الفقر والمعاناة عن كاهل منسوبيها وتساهم فى تحقيق الرضا الوظيفى لهم وتهيئة بيئة إجتماعية جاذبة تساهم فى كفاءة الأداء المهني والوقوف على التحديات التى تواجه تطوير وترقية الخدمات الإجتماعية وإيجاد السبل اللازمة لمعالجتها بإعتبار أن الإهتمام بالخدمات الإجتماعية يأتى على رأس اوليات رئاسة الشرطة فى المرحلة الإستثنائية التى تمر بها البلاد خاصة وأن هذه الحرب افرزت واقعا إجتماعيا مريرا وخلقت ظروف إقتصادية صعبة إنعكست على حياة الناس وتأثرت بها كافة شرائح المجتمع خاصة منسوبى الشرطة الذين كانوا محل إستهداف ممنهج من المليشيا المتمردة والتى عملت على نهب ممتلكاتهم وإتلاف منازلهم بالإضافة إلى احتساب أرتالا من الشهداء والجرحى الذين تقدموا الصفوف الأمامية للمعارك قتالا وجهادا ومساندة للقوات المسلحة فى معركة الكرامة تاركين خلفهم أسر تستحق الرعاية والإهتمام الأمر الذى يتطلب تعزيز الجهود وتطوير اليات الدعم وأساليبه لتخفيف حدة الفقر والحياة المعيشية الصعبة هذا وقد خرج الإجتماع بجملة من القرارات التى تدعم وتعزز العمل الإجتماعى وتسهم فى تقديم خدمات إجتماعية تلبى طموحات منسوبى الشرطة بالخدمة والمعاش بما يضمن لهم حياة كريمة .

المكتب الصحفي للشرطة