إدارة مكافحة المخدرات ولاية البحر الأحمر تنظم مبادرة توعوية لمكافحة المخدرات

نظمت إدارة مكافحة المخدرات ولاية البحر الأحمر محاضرة توعوية ومبادرة إرشادية للتنبيه بمخاطر المخدرات وطرق مكافحتها بالتعاون مع منظمة شباب الإنقاذ الخيرية برعاية منظمة الساحل سودان بحى الإنقاذ ببورتسودان ويأتي ذلك فى سياق تمكين الشباب لبناء السلام والمشاركة السياسية الفاعلة فى تحقيق الأمن والإستقرار جاء ذلك بحضور عدد من القادة العسكريين والمنظمات وأئمة المساجد والدعاة ووممثل إدارة مكافحة المخدرات بالولاية وقد وشارك فى المحاضرة عدد من المختصين والباحثين فى المجال النفسى والإجتماعى وقد خاطبت الحضور دكتور هناء يوسف حسن الإختصاصى النفسي بجانب ممثل الدائرة الفنية لمكافحة المخدرات بالولاية وتخلل المحاضرة العديد من البرامج الثقافية والفقرات الدرامية الخاصة بإرشادات وطرق تجنب تعاطى المخدرات ومضار الإدمان على الفرد والمجتمع وجدت إستحسان وإشادة الحضور .

المكتب الصحفي للشرطة