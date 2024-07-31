وصول المحول البديل لمحطة بورتسودان التحويلية

قام وزير الطاقة والنفط، د. محي الدين نعيم محمد سعيد، بزيارة ميدانية اليوم لمتابعة عمليات وصول المحول البديل والأجزاء المكملة له من مدينة سواكن إلى محطة بورتسودان التحويلية. حضر الزيارة مدير عام شركة كهرباء السودان القابضة، المهندس عبدالله أحمد محمد، وعدد من العاملين في قطاع الكهرباء وقيادات الإدارات الأهلية.

وأكد وزير الطاقة والنفط أن العمليات الفنية للتركيب وإعادة التشغيل ستستغرق حوالي 72 ساعة، ومن المتوقع أن يضيف هذا المحول 60 ميغاواط إلى المحطة التحويلية، مما سيعزز استقرار التيار الكهربائي في مدينة بورتسودان. وأوضح أن الوزارة مستمرة في جهودها لحل معوقات قطاع الكهرباء في جميع ولايات السودان، وكشف عن الجهود المبذولة لتنفيذ خطط قصيرة وطويلة المدى لتحسين الإمداد الكهربائي، وذلك من خلال الاستفادة من الإمكانيات المحلية والاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقات البديلة والجديدة والمتجددة.