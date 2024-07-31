سياسية

وصول المحول البديل لمحطة بورتسودان التحويلية

2024/07/31
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قام وزير الطاقة والنفط، د. محي الدين نعيم محمد سعيد، بزيارة ميدانية اليوم لمتابعة عمليات وصول المحول البديل والأجزاء المكملة له من مدينة سواكن إلى محطة بورتسودان التحويلية. حضر الزيارة مدير عام شركة كهرباء السودان القابضة، المهندس عبدالله أحمد محمد، وعدد من العاملين في قطاع الكهرباء وقيادات الإدارات الأهلية.

وأكد وزير الطاقة والنفط أن العمليات الفنية للتركيب وإعادة التشغيل ستستغرق حوالي 72 ساعة، ومن المتوقع أن يضيف هذا المحول 60 ميغاواط إلى المحطة التحويلية، مما سيعزز استقرار التيار الكهربائي في مدينة بورتسودان. وأوضح أن الوزارة مستمرة في جهودها لحل معوقات قطاع الكهرباء في جميع ولايات السودان، وكشف عن الجهود المبذولة لتنفيذ خطط قصيرة وطويلة المدى لتحسين الإمداد الكهربائي، وذلك من خلال الاستفادة من الإمكانيات المحلية والاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقات البديلة والجديدة والمتجددة.

وكانت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء قد اوضحت في بيان لها في ١٨ يونيو ٢٠٢٤م موجه لمواطني مدينة بورتسودان أكدت فيه خروج أحد المحولين بمحطة النقل الرئيسية عن الخدمة نتيجة لعطل مفاجئ تسبب في نقص الامداد وقالت ” مما يضطرنا آسفين الى تنفيذ برمجة عاجلة للامداد المتاح لحين الانتهاء من معالجة العطل”. وطمأنت المواطنين بأن جميع العاملين بشركتي النقل والتوزيع في حالة استعداد تامة ويعملون على اصلاح العطل. عليه نعتذر لزبائننا الكرام وننوه بأخذ التحوطات اللازمة وفقا لبرمجة تمتد من 12الى 14ساعة مقسمة على فترتين نصفها صباحي والنصف الاخر مسائي.
ونوهت لأخذ التحوطات اللازمة وفقا لبرمجة تم تنفيذها خلال الفترة منذ ١٨ يونيو امتدت ما بين ١٢ إلى ١٤ ساعة يوميا مقسمة على فترتين نصفها صباحي والنصف الآخر مسائي.
سونا

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