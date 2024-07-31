سفير السودان بمصر يستقبل وزير التربية والتعليم والتعليم العالي

استعرض السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى، سفير السودان بمصر، جهود البعثة السودانية في تعزيز قطاع التعليم على المستويين العام والعالي كأحد القطاعات الرائدة في الدولة السودانية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين السودان ومصر في مختلف المجالات التعليمية.

استقبل السفير في مقر السفارة بالقاهرة الدكتور محمود سر الختم الحوري، وزير التربية والتعليم، والبروفيسور محمد حسن دهب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور نائب رئيس البعثة والمستشار الثقافي وعدد من الدبلوماسيين والملحقين بالبعثة.

أعرب الوزيران عن رضاهما التام عن مستوى التنسيق بين البعثة والوزارتين، ومتابعتها لشؤون الطلاب والدارسين السودانيين، الذين تزايدت أعدادهم بعد اندلاع الحرب.