الحوري : ماضون في ترتيب ارقام الجلوس والتجهيز للامتحان

قال وزير التربية والتعليم المكلف الاستاذ محمود سر الختم الحوري انهم في الوزارة ماضون في ترتيب ارقام الجلوس لطلاب الشهادة الثانوية دفعة 2023م المؤجلة.

مبشرا بإقامة الامتحانات هذا العام مشيرا الى ان كل طالب سيجلس للامتحان في محل إقامته او الجهة التي نزح اليها مبينا ان ولاية مثل ولاية وسط دارفور عملت على الترتيب لجلوس طلابها في ولاية النيل الابيض.

جاء ذلك خلال رده على مداخلات المشاركين في ورشة عقدت أمس حول أوضاع المدارس السودانية بجمهورية مصر العربية التي نظمتها الملحقية الثقافية للسفارة بمصر بحضور وزير التعليم العالي المكلف دكتور دهب واعضاء السفارة السودانية والقنصل محمد فتح الرحمن ونائب مدير الجوازات والوزير المفوض وقنصل السودان باسوان وعدد من الإداريين بوزارة التربية والتعليم بجانب عدد من مديري المدارس السودانية بجمهورية مصر العربية.

واضاف الحوري ان طلاب دفعة 2024م يمكنهم ايضا الجلوس مع دفعة 2023م حال موافقة مجلس الامتحانات على ذلك وكان الطلاب جاهزين.

واكد الوزير على متابعته لعمل المدارس السودانية بمصر مشيرا الى حضوره مرتين للجمهورية وذلك للقاء الاخوة المسؤولين عن التعليم بمصر وطلب منهم منح المدارس فترة سماح وقد تم لهم ذلك متعهدا بالعمل على لقاء الاخوة بوزارة التربية والتعليم بمصر.

وذلك لطلب فترة سماح جديدة تقديرا لظروف المدارس السودانية بجمهورية مصر العربية ، كما تعهد بأن يكلف عدد من الاداريين الذين مازالوا على رأس عملهم بالوزارة على معاونة الأخ الملحق الثقافي للسفارة وذلك تخفيفا ومساعدة له في أداء مهمته الشاقة.

وقدم الحوري خلال الورشة فذلكة تاريخية لعمل وإنشاء المدارس السودانية في جمهورية مصر العربية.