المجاعة في السودان في بوستات القحاتة!!

انظروا اللقطات الماخوذة من صفحاتهم !!

هذا عمل منسق بينهم والمليشيا والخونة على الأرض كالآتي:

– تقوم المليشيا بتدمير بنية الإنتاج الزراعي في ولايتي الجزيرة وسنار

– تقوم المليشيا بنهب كل السلع التموينية من المناطق التي تدخلها

– يقوم اصحاب و منسقي التكايا المتعاونين مع قحت او المنتمين لها خاصة في مناطق جنوب الحزام وامبدة ( المناطق الاي تحت سيطرة نسبيا للمليشيا ) بإيقاف التكايا بحجت نقص الأموال

– يقوم قادة قحت بالصياح في الاسافير في توقيت معلوم بايقاع محدد كما هو واضح في الصور المرفقة.

لن تحدث مجاعة في السودان هذا العام لأسباب واضحة :

– موسم الأمطار هذا العام استثنائيا والزراعة المطرية التي يعتمد عليها السودان بالاساس ستنجح نجاح ساحق

– الانزلاقات الأرضية في إثيوبيا أجبرتهم على فتح بوابات سد النهضة للتخفيف ، لحين فهم ما يحدث ، وهذا يعني زراعة جروف ناجحة

– التصدير في المنتجات الزراعية والحيوانية في أقل مستوياتهه بسبب الحرب ، يعني البهايم رااااقدة

– المخزون الاستراتيجي للذرة في السودان يكفي لثلاث سنوات ( هذه معلومة وليس تحليل ) واغلبه يوجد في منطقتي القضارف والمناقل

لا توجد مجاعة في السودان ، بل توجد سياسة لتجويع مناطق محددة في السودان عن قصد لاغراض حروب الجيل الخامس.

وليد محمدالمبارك احمد