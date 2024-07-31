🔴 المجاعة في السودان في بوستات القحاتة!!
المجاعة في السودان في بوستات القحاتة!!
انظروا اللقطات الماخوذة من صفحاتهم !!
هذا عمل منسق بينهم والمليشيا والخونة على الأرض كالآتي:
– تقوم المليشيا بتدمير بنية الإنتاج الزراعي في ولايتي الجزيرة وسنار
– تقوم المليشيا بنهب كل السلع التموينية من المناطق التي تدخلها
– يقوم اصحاب و منسقي التكايا المتعاونين مع قحت او المنتمين لها خاصة في مناطق جنوب الحزام وامبدة ( المناطق الاي تحت سيطرة نسبيا للمليشيا ) بإيقاف التكايا بحجت نقص الأموال
– يقوم قادة قحت بالصياح في الاسافير في توقيت معلوم بايقاع محدد كما هو واضح في الصور المرفقة.
لن تحدث مجاعة في السودان هذا العام لأسباب واضحة :
– موسم الأمطار هذا العام استثنائيا والزراعة المطرية التي يعتمد عليها السودان بالاساس ستنجح نجاح ساحق
– الانزلاقات الأرضية في إثيوبيا أجبرتهم على فتح بوابات سد النهضة للتخفيف ، لحين فهم ما يحدث ، وهذا يعني زراعة جروف ناجحة
– التصدير في المنتجات الزراعية والحيوانية في أقل مستوياتهه بسبب الحرب ، يعني البهايم رااااقدة
– المخزون الاستراتيجي للذرة في السودان يكفي لثلاث سنوات ( هذه معلومة وليس تحليل ) واغلبه يوجد في منطقتي القضارف والمناقل
لا توجد مجاعة في السودان ، بل توجد سياسة لتجويع مناطق محددة في السودان عن قصد لاغراض حروب الجيل الخامس.
وليد محمدالمبارك احمد
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