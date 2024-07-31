الأمة ومبارك الفاضل: ندعو إلى وقف إطلاق النار الفوري والدائم والعودة إلى المفاوضات من أجل تحقيق السلام العادل

قال حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل والتيار الوطني بقيادة نور الدين صلاح الدين في بيان مشترك عقب اجتماع بالقاهرة:

– ندعو إلى وقف إطلاق النار الفوري والدائم والعودة إلى المفاوضات من أجل تحقيق السلام العادل والشامل وفق مرجعية تحفظ للسودان سيادته ووحدة أراضية وتنهي ظاهرة تعدد الجيوش والمليشيات.

– ⁠ندعم المنبر التفاوضي الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية منتصف أغسطس القادم في العاصمة السويسرية جنيف باعتباره منبراً هامًا لاستئناف التفاوض.