سياسية
جبريل ومناوي وتمبور: أية مبادرة لإنهاء الحرب تقوم على هيكلة العملية السلمية بأن لهذه الحرب طرفين فقط ستكون مرفوضة
قالت حركات “جبريل ومناوي وتمبور” و5 حركات مسلحة أخرى في بيان مشترك بأن أية مبادرة لإنهاء الحرب تقوم على هيكلة العملية السلمية بأن لهذه الحرب طرفين فقط ستكون مرفوضة تماماً ولا يمكن قبولها ولا قبول نتائجها أبداً.
– أي مفاوضات جادة وتهدف إلى وقف إطلاق نار حقيقي لا بد أن تأخذ في الحسبان جرائم مليشيا الدعم السريع المتعلقة بمنع وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للمواطنين.
– أي مفاوضات جادة يجب أن ترتكز على حمل مليشيا الدعم السريع بعدم استخدام سلاح التجويع في حربها ضد الشعب السوداني.
الجزيرة – السودان
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