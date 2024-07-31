سياسية
المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي: الرئيسان السيسي وديبي اتفقا على ضرورة دعم جهود وقف إطلاق النار في السودان
قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي: الرئيسان السيسي وديبي اتفقا على ضرورة دعم جهود وقف إطلاق النار في السودان بما يعلي من المصالح العليا للشعب السوداني الذي يدفع ثمن الاقتتال ويعاني من أزمة إنسانية متفاقمة تستوجب التدخل العاجل لتخفيفها. وذلك يوم الثلاثاء 30 يوليو..
الجزيرة – السودان
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