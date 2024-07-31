هل يحمي متصفح “سفاري” التابع لـ”آبل” حقا خصوصيتك؟

في الإعلانات التي تم بثها خلال الألعاب الأوليمبية في باريس والتي تظهر على الإنترنت، تقول شركة “آبل” إن متصفح سفاري الخاص بها “أمن ويحمي الخصوصية”، وهذا صحيح “في الغالب” مع “بعض التحذيرات”، وفق تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”.

وتستحق “آبل” الثناء على جعل العديد من حماية الخصوصية تلقائية مع سفاري، والذي ربما تستخدمه لتصفح الويب إذا كان لديك جهاز “آيفون” أو “آي باد” أو “ماك”.

لكن ألبرت فوكس كاهن، المدير التنفيذي لمشروع مراقبة تكنولوجيا المراقبة، قال إن سفاري ليس أفضل من رابع أفضل متصفح ويب لخصوصيتك.

وقال كاهن: “إذا كانت خصوصية المتصفح رياضة في الألعاب الأوليمبية، فلن تحصل أبل على الميداليات”، ولم تعلق “آبل” على ذلك، حسبما تشير “واشنطن بوست”.

وإذا كنت تستخدم “سفاري” يجب أن تشعر بالارتياح إلى حد معقول بشأن الأمن وحماية الخصوصية، ولكن ربما يمكنك القيام بعمل أفضل، إما عن طريق تعديل الإعدادات أو استخدام متصفح ويب “أكثر خصوصية”.

وتلقائيا يتوقف متصفح “سفاري” عن تتبع ملفات تعريف الارتباط (cookies).

وبالنسبة للبعض، قد تكون ملفات تعريف الارتباط “مفيدة أو غير ضارة”، لكنها تساعد على تجميع ملفات رقمية حول دخلك وموقعك واهتمامك بحالات الصحة العقلية وحبك لأفلام الرعب وأشياء أخرى قد لا ترغب في أن تقوم شركات التأمين أو المتاجر الكبرى باستخراجها.

لكن “سفاري” يتيح أنواعا أخرى من “التتبع”، ويمكن لموقع الويب سحب معلومات مثل دقة شاشة الكمبيوتر والخطوط التي قمت بتثبيتها والبرامج الإضافية التي تستخدمها وغيرها من التفاصيل الفنية التي يمكن أن تساعد في مجموعها في تحديد جهازك وما تفعله عليه.

وقال نيك دوتي من مركز الديمقراطية والتكنولوجيا إن الناس “عادة لا تعرف أنك يتم تعقبها بهذه الطريقة”.

ولا يخفي وضع “الخصوصية” في “سفاري” خصوصيتك عن الجميع، لكنه قد يكون مفيدا إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر مشتركا في مكتبة عامة أو إذا كنت تستخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بأسرتك.

ولكن كما هو الحال مع معظم المتصفحات الأخرى، فإن المواقع التي تستخدمها ومزود خدمة الإنترنت في منزلك أو مكان عملك “قد لا يزالون يعرفون المواقع التي زرتها”.

ويحتوي وضع “الخاص” في “سفاري” على حماية خصوصية إضافية، وهو يعزز الدفاعات ضد “التتبع” الذي يضيف أجزاء من معلومات التعريف إلى روابط الويب التي تنقر عليها.

ويمكنك تشغيل الوضع الخاص لكل ما تفعله في “سفاري”، ولكن قد تكون هناك جوانب سلبية.

وتقول “آبل” إنه إذا كنت تستخدم التصفح الخاص طوال الوقت، “فقد لا تعمل بعض أجزاء مواقع الويب بشكل صحيح”.

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