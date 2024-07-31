سياسية
البرهان في جبيت: تخريج الدفعات (68) كلية حربية والدفعات (20) و (23) من التاهيلية
شهد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بإستاد معهد المشاة بجبيت بولاية البحر الأحمر، تخريج الدفعات (68) كلية حربية والدفعات (20) و (23) من التاهيلية والكلية جوية والأكاديمية البحرية.
جبيت ٣١ يوليو ٢٠٢٤م
إعلام القوات المسلحة
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