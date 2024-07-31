البرهان في جبيت: تخريج الدفعات (68) كلية حربية والدفعات (20) و (23) من التاهيلية

شهد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بإستاد معهد المشاة بجبيت بولاية البحر الأحمر، تخريج الدفعات (68) كلية حربية والدفعات (20) و (23) من التاهيلية والكلية جوية والأكاديمية البحرية.

جبيت ٣١ يوليو ٢٠٢٤م إعلام القوات المسلحة